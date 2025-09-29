UWM Yogyakarta Gelar Wisuda, Rektor Ingatkan Tantangan Dunia Kerja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta melaksanakan wisuda sarjana ke-67 pascasarjana ke-4 di Pendopo Agung Kampus Terpadu pada Sabtu (27/9).

Sebanyak 254 wisudawan/wisudawati menjalani proses terakhir mereka sebagai mahasiswa.

Rektor UWM Edy Suandi Hamid mengingatkan bahwa setelah lulus mereka sudah ditunggu oleh banyak tantangan.

"Dunia kerja jauh lebih berat dan lebih keras tantangan dan kompetisinya," kata rektor.

Kendati demikian, dia yakin lulusan UWM mampu menghadapi tantangan tersebut dengan bekal yang selama ini dienyam di bangku perkuliahan.

Edy menegaskan bahwa ijazah yang diterima para wisudawan hanyalah sebuah simbol.

"Yang lebih penting apa? Apa yang ada di balik ijazah itu, knowledge. Saudara sudah punya ilmu sesuai bidang yang ditekuni," katanya.

Ilmu pengetahuan tersebut menurutnya harus diimplementasikan agar bermanfaat bagi orang banyak.