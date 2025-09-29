Polda DIY Usut Dugaan Keterlibatan Anggotanya dalam Distribusi BBM Nelayan Sadeng

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polda DIY angkat bicara terkait dugaan keterlibatan anggotanya dalam distribusi BBM di kawasan Pantai Sadeng, Kabupaten Gunungkidul.

Di media sosial beredar dugaan keterlibatan anggota polisi perairan dan udara (Polairud) Polda DIY.

Kabidhumas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan pihaknya saat ini tengah mengusut dugaan pelanggaran tersebut.

Baca Juga: Amikom Tunggu Konfirmasi Polda DIY Soal Penyebab Meninggalnya Rheza Sendy Pratama

"Saat ini bidang propam Polda DIY telah melakukan proses penyelidikan di lapangan. Perkembangan akan kami sampaikan lebih lanjut," katanya.

Ihsan mengatakan Polda DIY tidak akan pandang bulu terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.

"Polda DIY menegaskan untuk mengusut tuntas informasi tersebut dan akan menindak tegas semua yang terlibat jika betul terjadi," ucap Ihsan.

Kadiv Humas Jogja Police Watch (JPW) Baharuddin Kamba mendukung langkah kepolisian mengusut keterlibaran anggota polisi dalam distribusi BBM nelayan Sadeng.

"Jika terbukti adanya keterlibatan oknum Ditpolairud Polda DIY dalam perkara ini, sanksi tegas harus dilakukan tanpa tebang pilih," kata Kamba.