Jembatan Pandansimo Resmi Dibuka, Terpanjang di DIY, Jadi Ikon Baru di Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jembatan Pandansimo yang membentang di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) resmi dibuka untuk uji coba lalu lintas mulai Senin (29/9) pukul 09.00 WIB.

Jembatan sepanjang 2.300 meter itu menjadi ikon baru pesisir selatan Jawa dan merupakan jembatan terpanjang di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menghubungkan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo.

Uji coba ini disambut baik oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bantul yang berharap pembukaan jembatan dapat memperlancar arus lalu lintas di jalur selatan.

Baca Juga: Pemkab Bantul Menggelontorkan Rp 8 Miliar untuk 3 Jembatan

"Kami atas nama Dishub Bantul menyambut baik pembukaan awal uji coba ini, mudah-mudahan memberikan dampak bagi kelancaran lalu lintas," kata Kepala Dishub Bantul, Singgih Riyadi, Senin (29/9).

Jembatan Pandansimo tidak hanya menjadi yang terpanjang di DIY, tetapi juga mencatatkan Rekor MURI sebagai jembatan terpanjang di Indonesia yang menggunakan sistem corrugated steel plate dan timbunan ringan mortar busa.

Dilengkapi dengan teknologi peredam gempa Lead Rubber Bearing, jembatan ini menjadi simbol inovasi anak bangsa dalam pembangunan infrastruktur modern.

Menurut Singgih, pengoperasian jembatan ini telah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan diharapkan dapat menjadi jalur alternatif vital, terutama saat musim libur seperti Tahun Baru dan Lebaran.

Meski menyambut baik uji coba ini, Pemkab Bantul berharap pemerintah pusat segera melengkapi sarana pendukung di sepanjang JJLS.