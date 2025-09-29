JPNN.com

Senin, 29 September 2025 – 23:50 WIB
Staf BEM KM UNY Ditahan Polda DIY - JPNN.com Jogja
Universitas Negeri Yogyakarta sah jadi PTN BH. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Staf BEM KM Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Perdana Arie Veriasa ditangkap Polda DIY pada 24 September 2025.

Berdasarkan kronologi yang diunggah BEM KM UNY, Perdana didatangi sejumlah aparat di kediamannya di Kalasan, Sleman.

Kemudian, ia dibawa menuju Polda DIY dan ditetapkan sebagai tersangka. 

Baca Juga:

Ketua BEM KM UNY Rajesh Singh membenarkan informasi penangkapan teman sejawatnya tersebut. 

"Per siang hari ini kami pun belum mengetahui BAP-nya," kata Rajesh, Senin (29/9).

Menindaklanjuti penangkapan Arie, pihaknya sejauh ini telah berkomunikasi rutin dengan LBH Yogyakarta, rektorat dan pihak keluarga.

Baca Juga:

Menurut Rajesh, Arie dikenal sebagai sosok yang aktif.

"Sangat aktif. Arie ini memang punya dedikasi yang tinggi dalam menyuarakan isu-isu nasional," katanya. 

Staf BEM KM UNY Perdana Arie Veriasa ditangkap polisi di rumahnya di Kalasan, Sleman.
