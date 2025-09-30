JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Kata Polisi Soal Penangkapan Mahasiswa UNY

Kata Polisi Soal Penangkapan Mahasiswa UNY

Selasa, 30 September 2025 – 14:34 WIB
Kata Polisi Soal Penangkapan Mahasiswa UNY - JPNN.com Jogja
Markas Polda DIY dipagar kawat berduri. Foto: Humas Polda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya buka suara terkait penangkapan terhadap mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)  berinisial PA pada 24 September 2025.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan PA ditangkap di Kalasan, Kabupaten Sleman.

Menurut Ihsan, PA ditangkap karena diduga merusak dan membakar fasilitas umum saat demonstrasi 29 Agustus lalu.

Baca Juga:

"Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti, salah satunya video rekaman yang menjadi bukti digital dalam mengungkap peran tersangka," kata Kombes Ihsan, Selasa (30/9).

Mahasiswa berusia 20 tahun itu dijerat  Pasal 170 KUHP, Pasal 187 dan Pasal 406 dengan ancaman pidana di atas lima tahun.

"Saat ini kami masih mendalami keterlibatan pelaku rusuh lainnya dan akan kami sampaikan perkembangannya," ujar mantan Kapolres Bantul tersebut. 

Baca Juga:

Sebelumnya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UNY Rajesh Singh membenarkan informasi tentang penangkapan salah seorang stafnya pada 24 September 2025. 

Rajesh mengatakan BEM KM UNY telah berkomunikasi dengan pihak keluarga, rektorat, hingga Lembaga Banntuan Hukum (LBH) Yogyakarta. (mcr25/jpnn)

Seorang mahasiswa UNY ditangkap Polda DIY terkait aksi demonstrasi pada 29 Agustus lalu. Ternyata sudah ditahan 5 hari.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Polda DIY UNY bem km uny perusakan fasilitas perdana Arie Veriasa mahasiswa UNY demo jogja demo polda diy

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU