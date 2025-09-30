SAR Yogyakarta Ikut Bantu Evakuasi Korban Ambruknya Bangunan Ponpes Al Khoziny

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebuah bangunan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, ambruk pada Senin sore (29/9).

Musibah itu terjadi saat para santri sedang melangsungkan ibadah salat Asar di lantai dasar.

Pada saat yang sama, sedang berlangsung pengecoran bangunan di lantai empat.

Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) mengerahkan tim penyelamat gabungan dari berbagai daerah, termasuk tim khusus dari Yogyakarta dan Jakarta, untuk mengevakuasi para santri yang diduga terjebak di dalam reruntuhan.

Sampai saat ini belum dapat dipastikan jumlah korban jiwa dan yang masih terjebak di reruntuhan bangunan.

Tim SAR dari Yogyakarta turut dikerahkan untuk membantu evakuasi korban yang masih tertimpa reruntuhan.

Kepala Kantor SAR Yogyakarta Kamal Riswandi mengatakan bahwa insiden itu dilaporkan ke Kantor SAR Surabaya sekitar pukul 15.35 WIB.

Bangunan bertingkat itu diduga runtuh hingga ke lantai dasar karena fondasi yang tidak kuat menahan beban saat proses pengecoran.