Begini Prakiraan BMKG Soal Musim Hujan di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan awal musim hujan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terjadi lebih awal dari biasanya, yaitu pada Oktober 2025.

Seiring dengan itu, masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem selama masa peralihan atau pancaroba pada September-Oktober 2025.

"Perlu diwaspadai cuaca ekstrem seperti hujan lebat, angin kencang, puting beliung, dan potensi hujan es yang dapat terjadi pada periode tersebut," ujar Kepala Stasiun Klimatologi DIY Reni Kraningtyas dalam keterangannya di Yogyakarta, Selasa (30/9).

Menurut Reni, awal musim hujan di DIY diprakirakan akan berlangsung antara Dasarian I hingga Dasarian III (periode sepuluh harian pertama hingga ketiga) bulan Oktober 2025.

"Dibandingkan normalnya, awal musim hujan tahun ini sebagian besar maju satu dasarian," jelasnya.

Meskipun datang lebih awal, sifat hujan pada musim ini diprediksi akan normal, dengan puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari hingga Februari 2026.

Adapun prakiraan curah hujan bulanan adalah sebagai berikut:

- Oktober 2025: Curah hujan berkisar 151-500 mm (sifat hujan di atas normal).

- November 2025: Curah hujan meningkat menjadi 201 hingga lebih dari 500 mm (sifat hujan di atas normal).

- Desember 2025: Curah hujan berkisar 201-500 mm (sifat hujan normal).

Menyikapi prakiraan ini, BMKG mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi bencana hidrometeorologi.