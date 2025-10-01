Prakiraan Cuaca Jogja pada Rabu, 1 Oktober 2025: Hari Ini Hujan
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (1/10).
Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca hujan ringan pada siang hingga sore hari.
Di Gunungkidul hujan ringan sudah mulai sejak pagi hari.
Bagi Anda yang ingin bepergian harap menyiapkan payung atau jas hujan.
Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.
Kota Yogyakarta
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan
Kabupaten Sleman
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan
Kabupaten Bantul
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah
Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini dilanda hujan pada siang hingga sore hari. Malam tampak cerah berawan.
