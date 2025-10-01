JPNN.com

Rabu, 01 Oktober 2025 – 06:23 WIB
Prakiraan Cuaca Jogja pada Rabu, 1 Oktober 2025: Hari Ini Hujan - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Cua di Jogja hari ini. Foto: dok JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (1/10).

Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca hujan ringan pada siang hingga sore hari.

Di Gunungkidul hujan ringan sudah mulai sejak pagi hari.

Bagi Anda yang ingin bepergian harap menyiapkan payung atau jas hujan.

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan

Kabupaten Sleman
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan

Kabupaten Bantul
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah

Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini dilanda hujan pada siang hingga sore hari. Malam tampak cerah berawan.
