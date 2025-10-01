Prakiraan Cuaca Jogja pada Rabu, 1 Oktober 2025: Hari Ini Hujan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (1/10).

Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca hujan ringan pada siang hingga sore hari.

Di Gunungkidul hujan ringan sudah mulai sejak pagi hari.

Baca Juga: Begini Prakiraan BMKG Soal Musim Hujan di Jogja

Bagi Anda yang ingin bepergian harap menyiapkan payung atau jas hujan.

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta

Pagi: Cerah

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Cerah berawan

Baca Juga: Jogja Bersiap Menghadapi Musim Hujan dan Cuaca Ekstrem

Kabupaten Sleman

Pagi: Cerah

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Cerah berawan

Kabupaten Bantul

Pagi: Cerah

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Cerah