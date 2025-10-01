Penyebab Kebakaran Kios di Objek Wisata Buah Mangunan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah kios di Objek Wisata Kebun Buah Mangunan, Kabupaten Bantul terbakar pada Selasa malam (30/9).

Sekitar pukul 21.30 WIB saksi mendengar suara ledakan.

Setelah dicek, terlihat kobaran api di lokasi kios warung makan tersebut.

"Api sudah membesar dari kios yang berada di selatan lalu menjalar ke kios di utara," kata Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto.

Kejadian ini lalu dilaporkan ke petugas pemadam kebakaran.

"Pemadaman selesai pukul 00.10 WIB berjalan aman dan lancar," katanya.

Berdasarkan data Pusdalops BPBD Bantul, sebanyak tujuh kios hangus terbakar dengan kerugian ditaksir ratusan juta rupiah.

Penyebab kebakaran diduga karena salah satu pemilik kios lupa mematikan kompor. (mcr25/jpnn)