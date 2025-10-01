PPPK di Gunungkidul Terima SK Pengangkatan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dua puluh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Gunungkidul Formasi Tahun Anggaran 2024 Tahap II menerima surat keputusan (SK) pengangkatan pada Selasa (30/9).

PPPK yang menerima SK pengangkatan terdiri dari enam tenaga teknis, 18 tenaga kesehatan dan dua tenaga guru.

Kepala BKPPD Gunungkidul Iskandar mengingatkan pentingnya menjaga sikap sebagai seorang ASN.

"Ada aturan dan norma yang mengikat sebagai ASN. Jaga sikap, perilaku, nama baik korps, dan integritas sebagai abdi negara,” kata Iskandar.

Para PPPK, menurutnya, perlu mengetahui hak, kewajiban dan larangan ASN.

“Tunjukkan kinerja terbaik karena saudara adalah orang-orang terpilih," ujarnya.

PPPK yang menerima SK mayoritas sudah mengabdi sejak lama sebagai pegawai nonASN di Kabupaten Gunungkidul.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menambahkan bahwa SK pengangkatan PPPK bukan sekadar dokumen administratif.