JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Megawati ke Jogja, Tanam Pohon Bodhi di UGM

Megawati ke Jogja, Tanam Pohon Bodhi di UGM

Rabu, 01 Oktober 2025 – 20:00 WIB
Megawati ke Jogja, Tanam Pohon Bodhi di UGM - JPNN.com Jogja
Rektor UGM Ova Emilia dan Megawati Soekarnoputri menanam pohon bodhi pada Rabu (1/10). Foto: dok for JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menanam pohon bodhi di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Rabu (1/10).

Dalam kunjungannya ke UGM presiden ke-5 Republik Indonesia itu menyampaikan pesan penting terkait kelestarian lingkungan. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan pemilihan pohon bodhi.

Baca Juga:

"Kenapa pohon bodhi, agar kita mengedepankan riset dan inovasi. Kita harus bangun kesadaran seluruh anak bangsa untuk mengoptimalkan produk pengetahuan, budaya riset dan inovasi," kata Hasto.

Secara historis dan filosofis pohon bodhi dianggap memiliki nilai spiritual dan filosofis yang mengajarkan tentang keseimbangan antara manusia dana alam.

Dengan riset dan inovasi, Hasto menilai kekayaan yang dimiliki Indonesia bisa menjadi modal untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. 

Baca Juga:

"Seperti tadi disampaikan Bambang Kesowo sudah menunjukkan bagaimana rendang misalnya bisa dipatenkan. Itulah kekayaan Indonesia," katanya. 

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Riset, Invensi dan Inovasi Daerah DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan workshop yang dihadiri petinggi PDIP sangat penting. 

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menanam pohon bodhi di Universitas Gadjah Mada.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   UGM PDIP megawati soekarnoputri lingkungan pohon bodhi Universitas Gadjah Mada

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU