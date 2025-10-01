Megawati ke Jogja, Tanam Pohon Bodhi di UGM

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menanam pohon bodhi di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Rabu (1/10).

Dalam kunjungannya ke UGM presiden ke-5 Republik Indonesia itu menyampaikan pesan penting terkait kelestarian lingkungan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan pemilihan pohon bodhi.

"Kenapa pohon bodhi, agar kita mengedepankan riset dan inovasi. Kita harus bangun kesadaran seluruh anak bangsa untuk mengoptimalkan produk pengetahuan, budaya riset dan inovasi," kata Hasto.

Secara historis dan filosofis pohon bodhi dianggap memiliki nilai spiritual dan filosofis yang mengajarkan tentang keseimbangan antara manusia dana alam.

Dengan riset dan inovasi, Hasto menilai kekayaan yang dimiliki Indonesia bisa menjadi modal untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.

Baca Juga: Pakar UGM Ungkap Penyebab Gelombang Unjuk Rasa di Berbagai Wilayah

"Seperti tadi disampaikan Bambang Kesowo sudah menunjukkan bagaimana rendang misalnya bisa dipatenkan. Itulah kekayaan Indonesia," katanya.

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Riset, Invensi dan Inovasi Daerah DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan workshop yang dihadiri petinggi PDIP sangat penting.