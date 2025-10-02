Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 2 Oktober 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (2/10).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Revitalisasi jaringan

Lokasi Pekerjaan : JL ADI SUCIPTO, BANTULAN, TEMPEL, NGENTAK DP1 CATURTUNGGAL, Respati Jl. Adisucipto, Stikom Akindo, LPP garden Hotel, JOGJA REGENCY, JANTI, AMBARUKMO, GOWOK CTT, JANTI, TEMPEL, ROYAL AMBARUKMO, TEMPEL (VICTORIA RESIDENCE), Eastparc Hotel Supply Gejayan, Hotel Grand Mercure dan sekitarnya, Demangan baru dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn.Dukuh, Dn.Karanglo, Dn.Banjarharjo, Dn.Jlapan, Dn.Jlopo, Dn.Ngentak, Dn.Plotengan, Dn.Badalan, Dn.Glagah Ombo, Dn.Jetis, Dn.Pringapus, Dn.Domban, Dn.Kragan, Dn.Jlegongan, Dn.Sanggrahan, Dn.Wonokerso Dan Sekitarnya.

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.

Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan.