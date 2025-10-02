Calon Transmigran Asal Jogja Siap Berangkat Akhir Tahun

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertans) Kota Yogyakarta akan memberangkatkan empat Kepala Keluarga (KK) untuk mengikuti program transmigrasi tahun ini.

Sebanyak empat KK calon transmigran tersebut terdiri dari 12 jiwa.

Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinsosnakertrans Erna Nur Setyaningsih mengatakan daerah tujuan transmigran asal Jogja yaitu Torire Poso Sulawesi Tengah.

"Rencana berangkat bersama seluruh transmigran dari DIY pada Desember," kata Erna, Rabu (1/10).

Menurut Erna, saat ini calon transmigran terus dibekali pelatihan terkait pertanian sampai motivasi.

"Kami juga lakukan pembinaan mental, motivasi dan kewirausahaan," ujarnya.

Terkait uang saku, Emma menyebut angkanya lebih besar dibandingkan tahun lalu.

Uang saku yang akan diterima sekitar Rp 13 juta per KK.