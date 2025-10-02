Awan Panas Meluncur dari Gunung Merapi Sejauh 2,5 Kilometer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gunung Merapi yang berada di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali meluncurkan awan panas guguran sejauh 2,5 kilometer ke arah Kali Boyong pada Kamis (2/10).

Menurut Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Agus Budi Santoso, awan panas ini terjadi pada pukul 05.29 WIB. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa, selama berada di luar zona bahaya yang telah ditetapkan.

Berdasarkan catatan seismik, luncuran awan panas ini berlangsung selama 225 detik dengan amplitudo 59 mm.

Selain itu, pada periode pukul 00.00-06.00 WIB, tercatat tujuh kali guguran lava ke arah Kali Sat/Putih dan Kali Krasak dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter.

Kondisi Kubah Lava dan Status Siaga

BPPTKG juga melaporkan adanya sedikit perubahan pada morfologi kubah lava barat daya akibat aktivitas guguran lava dan perubahan volume. Sementara itu, tidak ada perubahan morfologi yang teramati pada kubah tengah.

Hasil foto udara pada 25 September 2025 menunjukkan volume kubah lava barat daya mencapai 4.179.900 meter kubik dan kubah tengah sebesar 2.368.800 meter kubik.

“Saat ini, status Gunung Merapi masih berada di Level III atau Siaga,” ujar Agus.

BPPTKG juga menegaskan bahwa potensi bahaya saat ini dapat berupa guguran lava dan awan panas. Area yang terdampak meliputi:

- Sektor selatan-barat daya: Kali Boyong (maksimal 5 km), serta Kali Bedog, Krasak, dan Bebeng (maksimal 7 km).

- Sektor tenggara: Kali Woro (maksimal 3 km) dan Kali Gendol (maksimal 5 km).

- Lontaran material vulkanik: Berpotensi menjangkau radius 3 km dari puncak jika terjadi letusan eksplosif.