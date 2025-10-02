Polda DIY Mengunggah Video Mahasiswa UNY, Kuasa Hukum Protes

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Polisi mengunggah rekaman video yang menunjukkan seorang pria membakar fasilitas di Mapolda DIY.

Sosok yang diunggah di akun Instagram resmi Polda DIY itu diduga PA (20), mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang ditangkap sejak 24 September 2025.

PA yang statusnya kini sudah menjadi tersangka itu dijerat dengan Pasal 170 KUHP, Pasal 187 dan Pasal 406 dengan ancaman pidana di atas lima tahun.

Perwakilan tim hukum PA dari Barisan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (Bara Adil) protes dengan tindakan polisi yang mengunggah video tersebut.

Perwakilan Bara Adil, Kharisma Wardhatul, mengatakan ada pelanggaran yang dilakukan polisi dengan memposting identitas PA di media sosial.

"Tentu kami dari tim hukum sangat keberatan karena hal ini menunjukkan Polda DIY tidak menghargai hak-hak tersangka," kata Kharisma, Kamis (2/10).

Polda DIY dinilai tidak menghormati asas praduga tak bersalah.

"Seseorang ketika ditetapkan sebagai tersangka kan belum ada vonis, belum ada pembuktian dan sebagainya," ujar Kharisma.