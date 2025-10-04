Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Sabtu 4 Oktober 2025

JPNN.com

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 07:19 WIB
Prakiraan cuaca di Yogyakarta hari ini. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu (4/10).

Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca cerah dari pagi hingga malam hari.

Bagi yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta
Pagi: Cerah
Siang: Cerah berawan
Sore: Cerah
Malam: Cerah

Kabupaten Sleman
Pagi: Cerah
Siang: Cerah berawan
Sore: Cerah
Malam: Cerah berawan

Kabupaten Bantul
Pagi: Cerah
Siang: Cerah
Sore: Cerah
Malam: Cerah berawan

Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Cerah
Siang: Cerah
Sore: Cerah
Malam: Cerah

