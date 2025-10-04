Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Sabtu 4 Oktober 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu (4/10).

Saat ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca cerah dari pagi hingga malam hari.

Bagi yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menggunakan penutup kepala agar tidak terkena terik matahari.

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta

Pagi: Cerah

Siang: Cerah berawan

Sore: Cerah

Malam: Cerah

Kabupaten Sleman

Pagi: Cerah

Siang: Cerah berawan

Sore: Cerah

Malam: Cerah berawan

Kabupaten Bantul

Pagi: Cerah

Siang: Cerah

Sore: Cerah

Malam: Cerah berawan

Kabupaten Kulon Progo

Pagi: Cerah

Siang: Cerah

Sore: Cerah

Malam: Cerah