Setiap Kelurahan di Yogyakarta Bakal Kedatangan Bidan Baru

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta secara resmi meluncurkan konsep "puskesmas tanpa dinding" dengan menerjunkan 45 orang bidan dan tenaga kesehatan (nakes) baru ke setiap kelurahan.

Program bertajuk Satu Kampung Satu Bidan ini bertujuan memastikan setiap kelurahan mendapat pendampingan kesehatan penuh, mulai dari kelahiran hingga lanjut usia.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan bahwa langkah ini diambil untuk menjangkau warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan konvensional.

"Banyak lansia jompo tinggal di gang-gang sempit, becak saja tidak bisa masuk, jadi ya harus didatangi. Maka puskesmas tanpa dinding, termasuk bidan dan nakes baru ini, akan menerobos ke 169 kampung," ujar Wali Kota Hasto di Yogyakarta, Jumat (3/10).

Program ini menjadi intervensi langsung pemerintah terhadap 1.169 lansia jompo di Kota Yogyakarta yang membutuhkan layanan kesehatan.

Lima Fokus Utama dan Intervensi Stunting

Sebanyak 45 bidan dan nakes baru tersebut akan bertanggung jawab penuh di satu kelurahan dan mulai mendampingi sejak Oktober 2025.

Program ini memiliki lima fokus intervensi utama, yaitu penyakit menular TBC dan HIV, penyakit tidak menular, pencegahan stunting, kesehatan lansia, serta kesehatan jiwa.

Intervensi pencegahan stunting menjadi fokus penting mengingat upaya pemerintah untuk memastikan kualitas hidup warga sejak dini.