Jogja Usulkan Pembangunan Tepi Sungai Menjadi PSN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta mengusulkan pembangunan kawasan tepi sungai untuk menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan mereka mendapat surat dari pemerintah pusat untuk mengusulkan PSN.

Pembangunan kawasan bantaran sungai menjadi salah satu PSN yang diusulkan kepada pemerintah pusat.

Menurut Hasto, awalnya pihaknya berpikir keras untuk mengusulkan proyek yang akan diusulkan.

"Kami berpikir tujuh keliling, tetapi salah satu yang kami ajukan adalah proyek untuk membangun kawasan sungai dan tepi sungai," kata Hasto, Sabtu (4/10).

Hasto bermimpi kawasan sungai di Kota Gudeg tersebut bisa bersih layaknya sungai-sungai di negara maju.

"Di negara maju sungainya bersih, kemudian bisa untuk wisata. Ini betul-betul menjadi harapan kami," katanya.

Untuk itu, sinergi masyarakat hingga komunitas didorong untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian sungai yang ada di Kota Yogyakarta. (mcr25/jpnn)