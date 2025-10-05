Wali Kota Minta Warga Jogja Disiplin Memilah Sampah

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menekankan pentingnya memilah sampah dari rumah.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri acara Code Fest #1 di Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta pada Sabtu (4/10).

Menurut Hasto, memilah sampah menjadi kunci mengurangi sampah di Kota Pelajar tersebut.

"Kunci dari segala kunci, ya, memilah. Mau pakai teknologi apa pun kalau tidak dengan pemilahan itu pasti high cost," ujarnya.

Menurutnya, memilah sampah dari hulu menjadi sebuah kewajiban dan kesadaran bagi masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran itu bisa diwujudkan salah satunya dengan kegiatan bersih sungai dalam Code Fest.

Menurutnya, kegiatan bersih sungai ini sebagai ajang kampanye untuk menjaga lingkungan sekitar.

"Apa yang kami lakukan ini adalah bentuk rekonstruksi sosial. Ayo semua itu care dengan sungai," katanya.