Pemkot Yogyakarta Akan Mendata Pengamen di Malioboro

Minggu, 05 Oktober 2025 – 06:30 WIB
Minggu, 05 Oktober 2025 – 06:30 WIB
Kawasan Malioboro. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta akan menyeleksi pengamen yang ada di kawasan Malioboro

Menurut Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, ke depannya tidak sembarangan pengamen bisa bernyanyi di Malioboro. 

Ia bercerita bahwa selama ini banyak keluhan terkait pengamen di kawasan Sumbu Filosofi tersebut. 

Oleh karena itu, Hasto ingin hanya pengamen yang berkualitas yang bisa beraktivitas di Malioboro.

Mantan Bupati Kulon Progo itu telah memerintahkan dinas sosial untuk mendata para pengamen.

"Dimulai dari hari jadi (Kota Yogyakarta) ini ditata. Dari Tugu sampai Titik Nol Kilometer tidak boleh ada pengamen liar," kata Hasto, Sabtu (4/10).

Ia menyebut telah menentukan titik-titik yang diperbolehkan untuk ditempati para pengamen. 

"Ada tujuh titik dan tujuh titik itu di sanalah pengamen mainnya. Tidak boleh nodongi ke warung-warung," katanya. 

Pemkot Yogyakarta akan menyeleksi pengamen di kawasan Malioboro, tidak sembarangan pengamen bisa bernyanyi di Malioboro.
