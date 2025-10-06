Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Senin 6 Oktober 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Senin (6/10).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : BANTUL

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Penggeseran tiang PFK

Lokasi Pekerjaan : Pulokadang Sumberagung, Barongan, Denokan, Bakulan, Pule Sumberagung, Jetis Patalan, Karangnongko Sumberagung, Sawo, Paten, Kiyaran, Kowang Trimulyo, Klaras Canden, Plembutan, Suren Wetan, Ngibikan, Jiwan, Kiringan, Gadungan, Bulusan, Wonolopo, Jonggrang Srihardono Pundong, Pranti, Gulon, Canden, Srayu Canden, Ledok Gaten, Sraten, Kadilobo, Sragen Potrobayan, dan Sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : BANTUL

Waktu : 13.00 - 16.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)

Lokasi Pekerjaan : Gabusan Timbulharjo, Gowok Sabdodadi, Keyongan, Kelurahan Sabodadi, Bawaslu Bantul, MA 2 Bantul, SMA Patria, SMK N 1 Bantul, Rendeng, Neco Sabdodadi, Kersan Timbulharjo, SPBU 44.558.03 Rendeng, Balong Timbulharjo, Beji Sumberagung, Medelan, Manggung, Jogrho, Titang, Turi Sumberagung Jetis, Gatak SUmberagung, Mindi, Cangkring Sumberagung dan Sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Penggantian tiang

Lokasi Pekerjaan : NANGGULAN, KEMBANG, TOBONGSARI, GEDONGAN, NGAWEN, SANGGRAHAN, CORONGAN, DEMANGAN (Maguwoharjo), Mitra 10, RS Hermina dan sekitarnya

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.