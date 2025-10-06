Gunung Merapi Masih Siaga: Meluncurkan 662 Kali Gempa Guguran dalam Sepekan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Intensitas kegempaan Gunung Merapi dilaporkan meningkat signifikan sepanjang periode pengamatan 26 September hingga 2 Oktober 2025.

Data instrumental yang dihimpun oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menunjukkan adanya suplai magma yang masih berlangsung, memicu aktivitas vulkanik yang tinggi.

Peningkatan ini menegaskan bahwa status aktivitas Gunung Merapi tetap berada di level 3 atau “SIAGA”.

Berdasarkan laporan BPPTKG, peningkatan intensitas kegempaan pada pekan ini lebih tinggi dibandingkan minggu sebelumnya.

Perekaman didominasi oleh jenis gempa yang berkaitan erat dengan pergerakan fluida dan guguran material di dalam tubuh gunung.

Total kegempaan yang tercatat oleh jaringan seismik adalah sebanyak 1.464 kejadian, dengan perincian sebagai berikut:

- Gempa Fase Banyak (MP): 753 kali (terkait pergerakan fluida dan magma)

- Gempa Guguran (RF): 662 kali (terkait jatuhnya material lava)