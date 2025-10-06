100 Titik Parkir di Yogyakarta Resmi Menggunakan Sistem QRIS

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Bank Indonesia (BI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara resmi meluncurkan 100 titik pembayaran parkir berbasis QRIS di tepi jalan umum.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya masif untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan transparansi layanan publik di sektor perparkiran.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan percepatan digitalisasi parkir ini bertujuan menjadikan Yogyakarta sebagai barometer penerapan sistem pembayaran nontunai.

"Yogyakarta harus bisa menjadi contoh untuk urusan digital parking. Maka, kami percepat lah. Kalau kemarin hanya di 10 titik, sekarang ini bertambah 100. Kemudian nanti akhir Desember 2025 di 350 titik targetnya," ujar Hasto saat peluncuran di Yogyakarta, Senin (6/10).

Ia menargetkan pada pertengahan 2026, seluruh 700 titik parkir di Kota Yogyakarta sudah sepenuhnya menggunakan sistem pembayaran digital.

Untuk mengantisipasi masyarakat yang belum terbiasa dengan transaksi digital, Wali Kota Hasto telah meminta Dinas Perhubungan menyiapkan dukungan bagi juru parkir (jukir) di setiap titik.

"Kalau kami sudah dinyatakan titik itu pakai QRIS, mungkin juru parkirnya nanti dilengkapi untuk mem-back up sehingga kalau toh dia itu bayarnya pakai uang langsung, juru parkirnya yang membantu untuk masuk ke sistem QRIS itu," katanya.

Sistem digital ini dinilai mampu mempercepat proses bagi hasil pendapatan antara jukir dan pemerintah karena bagi hasil dapat diterima dalam waktu kurang dari 24 jam.