Malioboro Bakal Jadi Kawasan Pedestrian 24 Jam, Uji Cobanya Hari Ini

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kawasan Malioboro akan segera menjadi area full pedestrian atau khusus pejalan kaki selama 24 jam.

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan menggelar uji coba besar-besaran pada hari ini, Selasa (7/10), pukul 00.00 WIB hingga Rabu (8/10) pukul 00.00 WIB, bertepatan dengan momen Hari Jadi ke-269 Kota Yogyakarta.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho memastikan seluruh persiapan teknis dan koordinasi lintas sektor telah rampung, termasuk kesiapan rambu dan petugas di lapangan.

"Seluruh kendaraan bermotor dilarang memasuki jantung Kota Yogyakarta itu, kecuali bus Trans Jogja karena termasuk layanan umum," kata Agus di Yogyakarta, Senin (6/10).

Selama uji coba berlangsung, arus lalu lintas dari arah utara akan dialihkan ke Jalan Pasar Kembang, mengikuti pola rekayasa yang biasa diterapkan saat Malioboro ditutup untuk kegiatan tertentu.

Jalur-jalur sirip menuju kawasan wisata belanja tersebut juga ditutup dan hanya dibuka untuk kepentingan lokal warga.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut uji coba ini sebagai upaya "belanja masalah" untuk mengidentifikasi potensi kendala yang mungkin muncul saat Malioboro ditetapkan sebagai kawasan pedestrian secara total di masa depan.

“Kami ingin tahu apa yang akan muncul ketika Malioboro benar-benar tanpa kendaraan, supaya hasilnya bisa jadi bahan evaluasi untuk kebijakan berikutnya," tambah Agus.