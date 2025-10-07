UII Bersikap! Menuntut Pembebasan Mereka yang Ditangkap Karena Demonstrasi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Keluarga Besar Universitas Islam Indonesia (UII) menyatakan sikap menuntut pembebasan Muhammad Fakhrurrozi atau Paul, alumnus Fakultas Hukum UII.

Paul dan 946 aktivis lainnya ditangkap polisi terkait aksi demonstrasi di berbagai kota di Indonesia yang berlangsung pada Agustus 2025.

Pernyataan sikap itu disampaikan oleh dosen dan mahasiswa di Kampus Pusat UII Jl Kaliurang pada Senin (6/10).

Dalam pernyataan sikapnya, UII menilai penangkapan tersebut bukan sekadar peristiwa hukum, melainkan sebagai tanda kemunduran serius demokrasi, matinya ruang kritik publik, dan hancurnya kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum.

UII mengecam berbagai tindakan represif aparat kepolisian, mulai dari penangkapan sewenang-wenang hingga kriminalisasi suara kritis, yang dinilai sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi 1998.

Civitas academica UII mendesak agar polisi segera membebaskan Paul dan seluruh aktivis yang ditangkap terkait aksi demonstrasi pada akhir Agustus hingga awal September 2025.

“Menolak dan menuntut penghentian segala bentuk perburuan aktivis dengan dalih pencarian dalang kerusuhan atau aktor intelektual dalam aksi demonstrasi Agustus 2025. Menuntut penegakan Hak Asasi Manusia secara konsisten dan penghentian semua praktik pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya kebebasan berpendapat dan berkumpul,” demikian bunyi pernyataan sikap UII.

Selain itu, universitas yang dijuluki Kampus Perjuangan itu juga mendesak Presiden Prabowo untuk membentuk Tim Reformasi Kepolisian Indonesia (POLRI) yang melibatkan masyarakat sipil dan akademisi, demi mengembalikan fungsi Polri sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.