CEO Epson Resmikan PIN Experience Center, Angin Segar untuk Pasar Cetak Digital Indonesia

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Presiden dan CEO Global Seiko Epson Corporation (SEC) Junkichi Yoshida berkunjung ke Indonesia sekaligus PIN Experience Center milik PT Pasifik Internusa (PIN), sebuah fasilitas pusat solusi dan showroom teknologi cetak terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Ini adalah kunjungan perdana Yoshida ke Indonesia sejak menjabat sebagai CEO Epson pada 1 April 2025.

Kehadirannya membawa angin segar bagi pasar Indonesia yang dinilai memiliki potensi kolosal, terutama di sektor industri kreatif dan tekstil.

Junkichi Yoshida menegaskan bahwa melalui pusat solusi baru ini, Epson akan fokus mendorong inovasi, khususnya di segmen Large Format Printer (LFP) untuk pasar Business-to-Business (B2B) Indonesia.

"Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar, khususnya di sektor industri kreatif dan percetakan. Melalui kehadiran PIN Experience Center, kami ingin memperkuat kolaborasi dengan mitra lokal dan memberikan solusi yang mampu mendukung kebutuhan pelanggan, baik dari segi produktivitas maupun keberlanjutan,” ujar Junkichi Yoshida.

Managing Director Epson Indonesia Ng Ngee Khiang menambahkan bahwa peresmian PIN Experience Center yang bertepatan dengan kunjungan Yoshida adalah apresiasi tertinggi dan penegasan komitmen kuat Epson di Asia Tenggara.

LFP Jadi Game Changer Industri Tekstil

PIN Experience Center didirikan sebagai laboratorium inovasi dan pusat on-demand manufacturing. Hal ini secara spesifik menyoroti potensi besar industri tekstil Indonesia, terutama di pasar modest fashion dan hijab yang dinamis.

Kemitraan antara Epson dan PT PIN telah lama menjadi kunci sukses di pasar Indonesia. Peresmian fasilitas terbesar di Asia Tenggara itu menjadi bukti nyata investasi jangka panjang dalam ekosistem lokal.