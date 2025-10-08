Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 8 Oktober 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu (8/10).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : WATES

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Gembongan, Jimatan, Jatirejo, Bangeran, Lendah, Barahan, Srikayangan, Tirtorahayu, Cangakan, Potrowangsan, Punthuk, Wahyuharjo, Bumirejo dan sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn.Plumbon Kidul, Dn.Plumbon Tengah, Dn.Plumbon Lor, Dn.Karanggawang dan Sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn Gambretan, Dn Tegalsan, Dn Grogol,Dn Karanggeneng, Kantor Kel. Umbulharjo,SD Negeri Umbulharjo,Dn Balong, Dn Sambisari, Dn Weron, Dn Karangkendal, Huntap Karangkendal, Dn Gondang, Dn Tangkisan, Dn Bendosari, Dn Kedungsriti, Dn Sidorejo, Dn Pangukrejo, Dn Pelemsari, Dn Kinarejo, Dn Kalikuning, Dn Cangcangan, Dn Gatak, Dn Surodadi, Dn Kedung, Dn Karankendal, Huntap Karangkendal, Dn Plosorejo, Dn Genengsari, Dn Plosokerep, Huntap Plosokerep, Dn Polorejo, Dn Tegalbarep, Merapi Golf, Huntap Pagerjurang, Shelter Mandiri Pagerjurang,Dn Pagerjurang, Kantor Kalurahan Kepuharjo,SMP Negeri 2 Cangkringan, SD Negeri Kepuharjo, SD Islam Terpadu Baitussalam 2 Cangkringan, Dn Bulaksalak, Huntap Gondang Bulaksalak, Huntap Batur, Dn Batur, Dn Jambu, Dn Kepuh, Dn Kopeng,dan sekitarnya

Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan.