Hanya 116 Pengamen yang Boleh Tampil di Malioboro, 7 Titik Telah Ditentukan

Rabu, 08 Oktober 2025 – 07:10 WIB
Pengamen di Malioboro. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bertepatan dengan Hari Jadi ke-269 Kota Yogyakarta dan dimulainya uji coba Malioboro Full Pedestrian hari ini, Selasa (7/10), Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta telah menetapkan tujuh lokasi resmi bagi para pengamen.

Sebanyak 116 pengamen yang telah lolos kurasi oleh Dinas Kebudayaan kini difasilitasi untuk menghibur wisatawan di area tersebut yang telah ditentukan.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan penataan ini dilakukan untuk menjaga ketertiban di kawasan wisata utama Yogyakarta.

"Kalau mau masuk Malioboro, ya dikurasi dahulu. Suaranya bagus, enggak," ujar Hasto.

Ia menambahkan, kuota 116 pengamen tersebut sudah cukup sehingga penambahan pengamen baru untuk sementara waktu telah dimoratorium.

Tujuh titik yang menjadi lokasi resmi bagi pengamen yang telah dikurasi tersebut tersebar dari kawasan Tugu Yogyakarta hingga Titik Nol Kilometer.

Berikut adalah rincian tujuh lokasi resmi tempat para pengamen Malioboro beraksi:

1. Kawasan Pasar Beringharjo
2. Depan bekas Hotel Mutiara
3. Gerbang Barat Kepatihan
4. Plaza Malioboro
5. Jogja Library Center
6. Jalan Mangkubumi (dua titik)

