Peran Krusial Lenovo di Balik Kecepatan Ducati: Ubah Data Menjadi Keunggulan di MotoGP

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Lenovo memperkuat komitmennya sebagai mitra teknologi strategis bagi Ducati Corse, divisi balap Ducati di ajang MotoGP.

Kemitraan yang terjalin sejak 2018 itu menunjukkan bagaimana inovasi teknologi, mulai dari cloud hingga High Performance Computing (HPC), menjadi kunci di balik kecepatan, presisi, dan performa luar biasa motor Desmosedici GP.

Hubungan Lenovo dan Ducati makin tampak erat dalam acara Meet & Greet Marc Márquez dan Fermín Aldeguer di gedung Thamrin Nine Jakarta pada 30 September lalu.

Partisipasi Lenovo Indonesia dalam Meet & Greet Marc Márquez dan Fermín Aldeguer di gedung Thamrin Nine Jakarta menjadi kesempatan bagi penggemar MotoGP untuk menyaksikan langsung aksi ikon balap dunia dan merasakan semangat kolaborasi teknologi Ducati Lenovo.

CEO Ducati Indonesia Jimmy Budhijanto mengatakan Lenovo telah menjadi mitra teknologi yang berperan penting dalam mendukung performa Ducati di lintasan balap dunia.

“Kehadiran Lenovo di Meet & Greet ini memberikan pengalaman istimewa bagi penggemar MotoGP di Indonesia untuk merasakan langsung semangat kolaborasi antara inovasi teknologi dan dunia balap, yang menjadi salah satu hal penting di balik kesuksesan Ducati sebagai juara dunia," kata Jimmy.

Kemitraan yang telah menempatkan Lenovo sebagai Title Partner tim balap tersebut (Ducati Lenovo Team) ini menjadi bukti nyata bahwa teknologi adalah penentu utama keunggulan kompetitif.

"Kemitraan ini menghadirkan inovasi kelas dunia lebih dekat dengan masyarakat Indonesia, mulai dari pengalaman penggemar hingga aksi balap di lintasan," ujar Budi Janto, President Director Lenovo Indonesia, dalam acara Meet & Greet Marc Márquez dan Fermín Aldeguer di Jakarta.