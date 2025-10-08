JPNN.com

Rabu, 08 Oktober 2025 – 11:30 WIB
APBD 2026 Dipastikan Berkurang, Pemerintah DIY Akan Efisiensi - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Pemerintah DIY akan melakukan efisiensi belanjang karena ada pengurangan dana transfer dari pusat. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dana transfer dari pemerintah pusat untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan berkurang pada 2026.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY Wiyos Santoso setelah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menghadiri audiensi bersama Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta pada Selasa (7/10).

"Secara keseluruhan, dana transfer dari pusat untuk DIY pada 2026 nanti berkurang sekitar Rp 167 miliar. Dengan pengurangan ini, otomatis APBD DIY 2026 turun,” ujarnya. 

Wiyos menjelaskan bahwa dana transfer di antaranya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik hingga DAK nonfisik.

Pengurangan dana transfer mengharuskan Pemerintah DIY melakukan efisiensi belanja. 

“Meski ada penurunan APBD, kami akan tetap berupayaa memenuhi mandatory spending dan akan melakukan pemilahan, mana yang menjadi prioritas," katanya. 

Menurutnya, kemungkinan besar pemerintah daerah bakal memangkas belanja operasional, seperti belanja alat tulis kantor (ATK), biaya konsumsi rapat hingga perjalanan dinas.

Untuk pendidikan, pihaknya tetap mengupayakan 20 persen dari total APBD.

Pemprov DIY mengambil langkah efisiensi belanja untuk menyikapi pengurangan APBD tahun 2026.
