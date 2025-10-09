Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 9 Oktober 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (9/10).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : PFK Penataan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Sebagian Jl. Mayjen Sutoyo Jokteng Timur dan sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : KALASAN
Waktu : 11.00 - 14.00 WIB
Tujuan / keperluan : PFK Penataan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Pr Polda, Pr Purwomartani, Kantor Kel.Purwomartani, PUSKESMAS,SMP N 3 Kalasan, SD Negeri Sambiroto 2, SD Negeri Temanggal, SD Muhammadiyah Sambisari, PT. ASA, Dn Dukuh, Dn Randusari, Dn Sambisari, Dn Sidokerto, Dn Pundongrejo,Pr Puri Larasati, Dn Temanggal, Pondok Pesantren Ora Aji, Dn Bojan, Dn Karangmojo, Dn Tundan, Dn Kujon, Dn Kadirojo 1, PT Bumyang Glove Perdana,TK/SD Kanisius, SMA Masa Depan, SDIT Ukhuwah Islamiyah, PT. Solusky Printing, PT. Jogja Glove Indonesia,Dn Kadirojo 2,Yayasan Sayap Ibu,CV. Evergreen Buana Prima Sandang, PT. Sukses Jinyoung, Pr Royal Ambarukmo, Griya LPP Asri, Tyaga Residence,Dn Karanglo,Pr Tjokro Garden, SD/SMP Cahaya Bangsa, SD Negeri Sorogenen 2,Dn Tapan, Pr Purimas Bandara,Pr Pondok Permai Bandara,Dn Juwangen, Dn Sorogenen, BP2MI dan sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn. Karangasem Cawas, Dn. Burikan Cawas, Ds. Tancep Ngawen, Ds. Jarum Bayat & Ds. Tegalrejo Gedangsari
Unit Layanan Pelanggan : BANTUL
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Celan Trimurti, Bendo Murtigading, Trimurti, Mangiran, Tegallayang Caturharjo, Gunung Saren, Pedak Trimurti, Lopati, Nengahan, SD 2 Srandakan, Bunderan Srandakan, Kantor Kapanewon Srandakan, SD 1 Srandakan, SD Kedungbule, Polsek Srandakan, SMA 1 Srandakan, SD Muhammadiyah Gerso, Selobentar, Jetis Trimurti, Nepi, Sogaten, Godegan, Puron, Sawahan, Polosio Poncosari, Klurahan, Talkondo, Dawukan, Bayuran, Besole, Wonotingal, Gunturgeni Poncosari, Klagaran, Sambeng, Jragan, Klagaran, Kokap, Koripan, Jopaten, Bondowaluh, Bibis, Babakan, Ngentak, Poncosari Srandakan, Pandansimo Poncosari, Kuwaru, Pantai Baru, Pantai Pandansimo, Jembatan Pandansimo Sisi Timur, PT. Indokoor dan Sekitarnya.
Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News