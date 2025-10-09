Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 9 Oktober 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Kamis (9/10).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : PFK Penataan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Sebagian Jl. Mayjen Sutoyo Jokteng Timur dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN

Waktu : 11.00 - 14.00 WIB

Tujuan / keperluan : PFK Penataan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Pr Polda, Pr Purwomartani, Kantor Kel.Purwomartani, PUSKESMAS,SMP N 3 Kalasan, SD Negeri Sambiroto 2, SD Negeri Temanggal, SD Muhammadiyah Sambisari, PT. ASA, Dn Dukuh, Dn Randusari, Dn Sambisari, Dn Sidokerto, Dn Pundongrejo,Pr Puri Larasati, Dn Temanggal, Pondok Pesantren Ora Aji, Dn Bojan, Dn Karangmojo, Dn Tundan, Dn Kujon, Dn Kadirojo 1, PT Bumyang Glove Perdana,TK/SD Kanisius, SMA Masa Depan, SDIT Ukhuwah Islamiyah, PT. Solusky Printing, PT. Jogja Glove Indonesia,Dn Kadirojo 2,Yayasan Sayap Ibu,CV. Evergreen Buana Prima Sandang, PT. Sukses Jinyoung, Pr Royal Ambarukmo, Griya LPP Asri, Tyaga Residence,Dn Karanglo,Pr Tjokro Garden, SD/SMP Cahaya Bangsa, SD Negeri Sorogenen 2,Dn Tapan, Pr Purimas Bandara,Pr Pondok Permai Bandara,Dn Juwangen, Dn Sorogenen, BP2MI dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn. Karangasem Cawas, Dn. Burikan Cawas, Ds. Tancep Ngawen, Ds. Jarum Bayat & Ds. Tegalrejo Gedangsari

Unit Layanan Pelanggan : BANTUL

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Celan Trimurti, Bendo Murtigading, Trimurti, Mangiran, Tegallayang Caturharjo, Gunung Saren, Pedak Trimurti, Lopati, Nengahan, SD 2 Srandakan, Bunderan Srandakan, Kantor Kapanewon Srandakan, SD 1 Srandakan, SD Kedungbule, Polsek Srandakan, SMA 1 Srandakan, SD Muhammadiyah Gerso, Selobentar, Jetis Trimurti, Nepi, Sogaten, Godegan, Puron, Sawahan, Polosio Poncosari, Klurahan, Talkondo, Dawukan, Bayuran, Besole, Wonotingal, Gunturgeni Poncosari, Klagaran, Sambeng, Jragan, Klagaran, Kokap, Koripan, Jopaten, Bondowaluh, Bibis, Babakan, Ngentak, Poncosari Srandakan, Pandansimo Poncosari, Kuwaru, Pantai Baru, Pantai Pandansimo, Jembatan Pandansimo Sisi Timur, PT. Indokoor dan Sekitarnya.