Kata Pelancong Saat Malioboro Tanpa Kendaraan Bermotor

Kamis, 09 Oktober 2025 – 06:40 WIB
Kawasan Malioboro saat uji coba full pedestrian. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Uji coba kebijakan Malioboro Full Pedestrian yang diterapkan Pemerintah Kota Yogyakarta selama 24 jam penuh pada Selasa (7/10), bertepatan dengan Hari Jadi ke-269 Kota Yogyakarta, menuai respons positif dari wisatawan.

Kawasan ikonik yang bebas dari kendaraan bermotor dinilai terasa lebih nyaman, tenang, dan sejuk.

Uji coba ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang Pemkot Yogyakarta untuk menata Malioboro menjadi kawasan pedestrian total.

Selama periode uji coba pada Selasa pukul 00.00 WIB hingga Rabu 00.00 WIB, hanya bus Trans Jogja dan kendaraan logistik pedagang yang diizinkan melintas.

Fadila Putri (24), wisatawan asal Solo, Jawa Tengah, mengungkapkan perasaannya saat menikmati Malioboro tanpa deru mesin kendaraan.

“Lebih enak, lebih sejuk sih. Kayak tenang gitu, enggak sericuh seramai biasanya,” kata Fadila.

Ia merasa suasana lebih santai untuk berjalan kaki maupun berbelanja.

Fadila yang datang menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL) mengaku tidak menemui kendala transportasi. Ia memilih berjalan kaki dari stasiun dan sesekali menggunakan becak motor.

Sejumlah wisatawan yang berkunjung ke Malioboro saat uji coba full pedestrian mengaku lebih nyaman karena kawasan itu menjadi asri.
