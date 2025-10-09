AHY Tinjau Jembatan Pandansimo, Berharap Pertumbuhan Ekonomi di Selatan DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau Jembatan Pandansimo pada Kamis (9/10).

Jembatan Pandansimo yang terletak di Bantul itu sudah dibuka beberapa waktu lalu, menjadi jembatan terpanjang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Putra sulung presiden keenam RI itu didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.

AHY menilai keunggulan Jembatan Pandansimo bukan hanya pada arsitekturnya yang indah.

"Ini bisa meningkatkan konektivitas antarwilayah, mobilitas masyarakat, manusia, barang dan jasa juga harusnya makin efisien, mengurangi biaya mobilitas, biaya angkut, biaya produksi, waktunya berkurang, dan dengan demikian kita berharap ekonomi makin tumbuh," katanya.

Selain itu, Jembatan Pandansimo diklaim akan berdampak terhadap sektor pertanian, logistik, perikanan, dan pariwisata di selatan DIY.

“Jembatan ini memiliki nilai strategis, berada di Bantul, dikerjakan sejak November 2023, dan tahun ini sudah siap, InsyaAllah dan mudah-mudahan bisa segera diresmikan,” ujarnya.

Sri Sultan Hamengku Buwono X melihat potensi olahraga paraceling dikembangkan di area pantai selatan tersebut.