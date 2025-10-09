Dukungan Bebaskan Arie Mengalir dari Mahasiswa UNY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Puluhan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) memberikan dukungan kepada Perdana Arie Veriasa.

Mereka berkumpul di Taman Pancasila untuk mencurahkan kekesalan atas tindakan polisi dan respons kampus yang dianggap tidak melindungi mahasiswanya.

Ketua BEM KM UNY Rajesh Singh mengatakan pihaknya akan mengupayakan agar Arie dibebaskan.

"Kami terus mengupayakan kampanye bebaskan kawan kami yang tentunya melibatkan jaringan yang lebih luas," kata Rajesh.

Di sisi lain, ia menyayangkan statement rektorat dalam menanggapi kasus Arie tersebut.

"Mereka tidak paham dengan asas praduga tak bersalah dan malah menjustifikasi kasus Arie. Bahkan mereka pun tidak berinisiatif untuk memberikan perlindungan hukum," katanya.

Rajesh menegaskan bahwa dia dan rekan-rekannya akan berada di pihak Arie.

Perdana Arie Veriasa yang juga sebagai staf BEM KM UNY ditahan Polda DIY sejak 24 September 2025.