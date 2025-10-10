JPNN.com

Jumat, 10 Oktober 2025 – 07:20 WIB
Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Jumat 10 Oktober 2025
Pemadaman listrik di Jogja pada hari ini. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Jumat (10/10).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU
Waktu : 13.00 - 16.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)
Lokasi Pekerjaan : JL LAP, PERUM. GRAHAHA, RM AYOM JOGJA, SUKUNAN, TEGALYOSO, BANYURADEN Dan Sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN
Waktu : 13.00 - 16.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn. Nglanjaran, Dn. Bonjotan, Dn Candirejo , Dn. Candiwinangun, Jl. Nglanjaran, Jl. Pandanaran UII Dan Sekitarnya.

Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan.

Listrik akan kembali normal apabila proses perbaikan telah diselesaikan oleh petugas PLN.

Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025. Sleman hari ini mati lampu.
