3 PSN Senilai Rp 1,5 Triliun yang Akan Mengubah Wajah Pesisir Selatan Bantul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kawasan pesisir selatan Kabupaten Bantul kini tengah bertransformasi menjadi koridor ekonomi dan pariwisata vital yang ditopang oleh tiga Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai total Rp 1,5 triliun.

Ketiga proyek infrastruktur jalan ini membentang di sepanjang Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang berfungsi untuk meningkatkan konektivitas antarkabupaten dan mendongkrak potensi wisata pantai.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan bahwa kehadiran tiga PSN ini membawa keuntungan besar bagi Bantul karena melintasi dan membuka akses ke delapan destinasi pantai di wilayahnya.

"Alhamdulillah, tiga proyek strategis nasional yaitu Jembatan Pandansimo, Jembatan Kretek II dan Kelok 23 ketiganya melintasi Bantul. Tiga proyek itu nilainya sekitar Rp 1,5 triliun, bayangkan," kata Halim di Bantul, Jumat (10/10).

Tiga Proyek Infrastruktur Krusial

Ketiga PSN ini memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menyatukan jalur selatan Jawa, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jembatan Pandansimo adalah jembatan megah yang baru saja menyelesaikan dibangun. Menjadi penghubung krusial antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo di sisi barat. Jembatan ini membuka akses langsung dan mempersingkat waktu tempuh antar-dua wilayah tersebut.

Kelok 23 dalah ruas jalan berkelok yang ikonik dan saat ini masih dalam proses pembangunan. Jalan itu berperan sebagai penghubung antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul di sisi timur. Proyek ini akan melengkapi konektivitas JJLS di sepanjang pesisir DIY.

Sedangkan Jembatan Kretek II adalah jembatan artistik yang dirancang menjadi tengara (landmark) baru. Selain sebagai bagian dari JJLS, jembatan ini secara spesifik berfungsi sebagai ikon pariwisata Bantul. Lokasinya yang strategis di kawasan pantai utama seperti Parangtritis dan Depok menjadikannya daya tarik visual dan simbol modernisasi kawasan wisata.