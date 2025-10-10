Universitas Widya Mataram Buka Program Magister Manajemen

JPNN.com

Jumat, 10 Oktober 2025 – 13:30 WIB
Rektor Universitas Widya Mataram Edy Suandi Hamid menjelaskan keunggulan program Magister Manajemen pada Kamis (9/10). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta akan membuka program Magister Manajemen (MM).

Izin program MM itu tercantum dalam Surat Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia bernomor 734/B/0/2025.

Rektor Universitas Widya Mataram Edy Suandi Hamid mengatakan proses perkuliahan bakal segera dilaksanakan pada Februari 2026.

Edy mengungkapkan alasan UWM Yogyakarta membuka magister manajemen meski di kampus lainnya sudah banyak program tersebut. 

"Magister manajemen itu akan dibutuhkan sampai kapan pun karena manajemen itu dibutuhkan di semua bidang," katanya, Kamis (9/10).

Mantan rektor UII itu menilai makin berkembangnya zaman, kualifikasi pendidikan tinggi akan menjadi syarat dalam sebuah pekerjaan. 

Ia bercerita pada era 80-an dengan modal sarjana sudah bisa menjadi dosen.

"Sekarang kan mau jadi dosen, beberapa perguruan tinggi, kami juga UWM paling enggak sedang S3," katanya. 

