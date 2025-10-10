Rumah Warga Bantul Terbakar, Sempat Terdengar Suara Ledakan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Rumah milik Suharyanto di Panggungharjo, Sewon, Bantul terbakar pada Kamis (9/10). Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.30 WIB.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidyanto mengatakan awalnya terdengar suara ledakan yang diikuti dengan munculnya kobaran api dari ruang tidur tersebut.

"Dengan alat sederhana warga memadamkan api yang telah membakar kamar rumah sebelah," katanya.

Baca Juga: Daftar Pemicu Kebakaran di Bantul

Selang beberapa saat, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian.

Musibah ini mengakibatkan barang-barang berharga, seperti ijazah, BPKB, KTP hingga SIM ludes di lalap si jago merah.

"Dimungkinkan kebakaran disebabkan dari konsleting charger handphone," ujarnya.

Kerugian materiel dari kebakaran tersebut ditaksir mencapai Rp 25 juta.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kebakaran.