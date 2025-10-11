Pemerintah DIY Menilai Jumlah Bentor Sudah Terlalu Banyak

JPNN.com

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 16:20 WIB
Becak listrik secara perlahan akan menggantikan bentor di Yogyakarta. Foto: Pemkot Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berencana mengatur dan membatasi jumlah becak motor atau bentor di Jogja.

Keberadaan bentor di DIY dianggap sudah melebihi kebutuhan dan punya masalah keamanan bagi konsumen. 

Sekretaris DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti mengatakan langkah ini sebagai upaya penataan yang sudah lama direncanakan. 

“Bukan kami bermaksud menghilangkan pekerjaan mereka, tetapi menata, ini beda. Penataan ini bisa soal modanya, layanannya maupun jumlahnya karena kalau sudah over seperti saat ini tentu akan menimbulkan ketidaknyamanan,” kata Ni Made, Jumat (10/10).

Ia menyebut data terakhir jumlah bentor di DIY mencapai 2.000 unit.

"Penataan dari kami ini bukan lantas tanpa solusi, kami sudah berupaya mengadakan becak kayuh bertenaga alternatif yang bertujuan untuk menggantikan bentor,” katanya. 

Saat ini becak kayuh berjumlah 90 unit dan akan terus ditambah.

Ni Made mengatakan Pemerintah DIY telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan pihak-pihak lainnya untuk menambah jumlah becak kayuh.

Becak motor atau bentor akan dibatasi jumlahnya karena dianggap sudah terlalu banyak sehingga akan ditertibkan.
