Pemkot Yogyakarta Terbitkan SE Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan surat edaran pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Pembatasan kantung plastik itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) nomor 100.3.4/3479/2025.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Rajwan Taufiq mengatakan jumlah sampah plastik mencapai 20 persen dari jenis lainnya.

Baca Juga: Pemkot Jogja Dukung Daur Ulang Sampah Plastik Jadi Barang Bernilai Ekonomis

“Surat edaran wali kota ini menguatkan dan memperjelas apa yang harus dilaksanakan karena ini tidak hanya warga masyarakat, tetapi juga seluruh pelaku usaha," katanya, Jumat (10/10).

Menurut Rajwan, upaya tersebut menjadi salah satu langkah mereduksi sampah yang ada di depo.

Selanjutnya, pihaknya akan melakukan sosialisasi terkait pembatasan penggunaan plastik kepada pelaku usaha.

Baca Juga: Dukungan Akademisi UGM Jadikan Sampah Plastik sebagai Campuran Aspal

“Contoh supermarket tidak menyediakan kantong plastik sehingga masyarakat harus membawa tas dari rumah. Jika masih menyediakan kantong plastik sekali pakai harganya dibuat lebih mahal sehingga masyarakat akan membawa tas sendiri," ujarnya.

Rajwan menegaskan bahwa aturan ini juga bakal diterapkan di lingkungan Pemkot Yogyakarta.