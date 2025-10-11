JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Pemkot Yogyakarta Terbitkan SE Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Pemkot Yogyakarta Terbitkan SE Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 17:00 WIB
Pemkot Yogyakarta Terbitkan SE Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai - JPNN.com Jogja
Sampah plastik (Ilustrasi). Foto: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan surat edaran pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Pembatasan kantung plastik itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) nomor 100.3.4/3479/2025.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Rajwan Taufiq mengatakan jumlah sampah plastik mencapai 20 persen dari jenis lainnya. 

Baca Juga:

“Surat edaran wali kota ini menguatkan dan memperjelas apa yang harus dilaksanakan karena ini tidak hanya warga masyarakat, tetapi juga seluruh pelaku usaha," katanya, Jumat (10/10).

Menurut Rajwan, upaya tersebut menjadi salah satu langkah mereduksi sampah yang ada di depo.

Selanjutnya, pihaknya akan melakukan sosialisasi terkait pembatasan penggunaan plastik kepada pelaku usaha.

Baca Juga:

“Contoh supermarket tidak menyediakan kantong plastik sehingga masyarakat harus membawa tas dari rumah. Jika masih menyediakan kantong plastik sekali pakai harganya dibuat lebih mahal sehingga masyarakat akan membawa tas sendiri," ujarnya. 

Rajwan menegaskan bahwa aturan ini juga bakal diterapkan di lingkungan Pemkot Yogyakarta.

Wali Kota Yogyakarta meneken surat edaran pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Pemkot Yogyakarta wali kota yogyakarta sampah plastik surat edaran plastik sekali pakai

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU