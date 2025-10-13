Jadwal Lengkap Pemadaman Listrik Hari Ini, Senin 13 Oktober 2025

JPNN.com

Senin, 13 Oktober 2025 – 07:12 WIB
Pemadaman listrik di Jogja pada hari ini. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Senin (13/10).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Penyisipan tiang guna layanan PBPD
Lokasi Pekerjaan : Jl. Marsudi Boga, Jl Kedono Kedini Pleret Banguntapan dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Jl. Magelang KM 10-11, Dn.Sawahan, Dn.Jetakan, Dn.Bangunrejo, Dn.Ngancar, Bank Sleman, Rumah Dinas Wakil Bupati, Dinas PU, Dinas Pertaru, dan Sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : WATES
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Temanggal, Jatisarono, Janti, Pasar Nanggulan, Kauman, Jati Ngarang, Bejanten, Krinjing Lor, Ngrojo Kembang, Tegal Warak, Grubug dan sekitarnya

Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan.

