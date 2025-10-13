Pakar Hukum: Pengurus Ponpes Al Khoziny Bisa Dipidana

JPNN.com

Senin, 13 Oktober 2025 – 15:11 WIB
Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo yang ambruk. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ambruknya bangunan empat lantai di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi sorotan publik.

Peristiwa itu menyebabkan setidaknya 53 korban jiwa.

Pakar hukum Universitas Widya Mataram Hartanto menilai ada potensi pidana yang bisa menjerat pengurus ponpes Al Khoziny.

"Secara yuridis, pengurus pondok dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti turut mengambil keputusan teknis atau mengabaikan kewajiban kehati-hatian terhadap keselamatan bangunan," katanya, Senin (13/10).

Menurutnya, Pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian dan luka berat bisa menjadi ancaman pelanggaran jika terbukti. 

"Dalam konteks pertanggungjawaban hukum, penyidik dapat menelusuri rantai komando untuk menentukan siapa yang berwenang mengambil keputusan teknis di lapangan," ujarnya. 

Selain aspek pidana, korban dan keluarga korban berhak memperoleh restitusi atau ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Ia berharap penegakan hukum dapat memperhatikan dimensi keadilan bagi korban.

Pakar hukum menilai bahwa pengurus Ponpes Al Khoziny bisa dijerat dengan hukum pidana jika terbukti lalai.
