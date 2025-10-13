Mulai Marak Pedagang Asongan di Jembatan Pandansimo

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jembatan Pandansimo, yang merupakan proyek strategis nasional dan kini menjadi jembatan terpanjang di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mulai diserbu oleh pedagang asongan.

Fenomena ini muncul setelah jembatan penghubung vital di jalur selatan tersebut dibuka untuk umum pada 29 September lalu.



Menanggapi hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul menegaskan bahwa pedagang asongan tidak diizinkan berjualan di sepanjang Jembatan Pandansimo.

Kepala Satpol PP Bantul Jati Bayu Broto mengatakan berdagang di bahu jalan, terutama di area jembatan, tidak diizinkan karena mengganggu estetika dan membahayakan keselamatan pengguna jalan serta pedagang itu sendiri.

“Berjualan di bahu jalan, apalagi di area jembatan tidak mungkin diizinkan. Satpol PP akan melaksanakan penertiban terhadap pedagang maupun warga yang berhenti dan menongkrong di area jembatan,” kata Jati di Bantul, Senin (13/10).

Jati mengatakan penertiban dilakukan setelah aparat menemukan adanya pedagang yang memanfaatkan antusiasme masyarakat yang berhenti untuk menikmati suasana Jembatan Pandansimo yang baru.

“Kemarin sudah kami pantau, terutama saat sore karena banyak pengunjung yang mencoba jembatan baru. Situasi ini dimanfaatkan oleh para pedagang asongan untuk berjualan,” tambahnya.

Berdasarkan pemantauan, pedagang yang berjualan di area jembatan datang dari berbagai daerah, termasuk Bantul, Kulon Progo, bahkan ada yang berasal dari luar Jogja.

Dampak dari kerumunan ini adalah munculnya sampah yang dibuang sembarangan, bahkan sampai di taman jembatan.