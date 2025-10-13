Bentuk Poros Kuntul Gunung, 3 Kabupaten di DIY Bersatu Kembangkan Kawasan Pantai Selatan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten Bantul memprakarsai pembentukan aliansi strategis bersama dua kabupaten tetangga di selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kulon Progo dan Gunungkidul.

Aliansi yang dinamai "Kuntul Gunung" ini dibentuk untuk menggarap potensi kawasan pantai selatan sebagai pariwisata unggulan dan menegaskan visi Gubernur DIY untuk menjadikan pesisir selatan sebagai “teras depan” Yogyakarta.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan poros kerja sama ini telah disepakati oleh para kepala daerah.

“Tujuannya untuk koordinasi dan kerja sama pengembangan pantai selatan karena tiga kabupaten di bagian selatan DIY ini memiliki dan berhadapan langsung dengan pantai,” kata Halim di Bantul, Senin (13/10).

Intensifikasi kerja sama ini dipicu oleh selesainya dan berjalannya proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang meningkatkan konektivitas di jalur selatan, yaitu:

Jembatan Pandansimo: Telah selesai dibangun dan menghubungkan jalur selatan wilayah Bantul dengan Kulon Progo.

Kelok 23: Saat ini masih dalam proses pembangunan dan akan menjadi penghubung jalur jalan lintas selatan (JJLS) antara Bantul dengan Gunungkidul.

Dengan makin terhubungnya tiga kabupaten ini, visi "Yogyakarta Ngadep Kidul" (Yogyakarta menghadap selatan) yang dicanangkan Gubernur DIY dapat terwujud, menjadikan kawasan pantai sebagai fokus utama pengembangan pariwisata.

Sebagai langkah awal untuk menangkap potensi pariwisata yang terkoneksi ini, Halim menyebut Pemkab Bantul akan mulai menata tempat pemungutan retribusi (TPR) wisata pantai.

Rencana utamanya adalah penerapan sistem "one gate for all". Melalui sistem ini, wisatawan yang masuk dari pintu manapun hanya perlu membayar sekali untuk dapat menikmati seluruh pantai di sepanjang Bantul dalam satu hari.