Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 14 Oktober 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Selasa (14/10).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : BANTUL

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)

Lokasi Pekerjaan : Tanjan, Koripan, Klepu, Salam, Tanjung, Jambe Wangi, Tekik, Temuwuh, Dlingo, Pokoh, Pakis, Kedong Dayak, Kapingan, Nglempengan, Rejosari Jatimulyo, Dodogan, Jatimulyo Dlingo, Pasar Dlingo, Kantor Kapanewon Dlingo, Kantor Pos Dlingo dan Sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Polsek Prambanan, PT Mano Yogyakarta, kantor Kel. Bokoharjo,Dn ringinsari, Dn Gatak,Dn Klurak/Klurak baru, LPG ,Klurak, SD,SMP, SMA/SMK Muhammadiyah Prambanan, SD N Madusari, DnJobohan, Pr Boko Permata Asri, DN Rejodani, Dn sumberwatu, Dn Dawangsari, Villa Sumberwatu, Wanawatu,Abhayagiri Veneu & Dining, SD N sumberwatu, Amaranta Hotel, Candi Ratu Boko, Dn baki, Dn pelemsari,Puskesmas Prambanan, Jl Ratu Boko, SD N Bokoharjo, SLB Bhakti Pertiwi, MBS Prambanan, PT. Mega andalanKalasan, Cepit, Candi Barong/Tebing Banyunibo, Dn serut, Dn candi Keblak, Jl candi ijo, Dn marangan, DnMajasem, Dn Polengan, Dn Tinjon, IPLT Madurejo, Kantor Kel. Sambirejo, Dn Gunungsari, Dn Nglengkong, Dngroyokan, Tebing Breksi, SD N Sambirejo, SMP 4 Prambanan, Puskesmas pembantu Sambirejo, Dn gedang, Dnmlakan, Dn Gunungsari ijo, Dn Nglangkap, Candi ijo, Coffe rmh& resto watu langit dansekitarnya

Baca Juga: Seorang Warga Bantul Tewas Tersengat Listrik Saat Memotong Dahan Pohon

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN

Waktu : 11.00 - 14.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Dn Morobangun, Dn Kecikan, Dn Candi abang, Dn Pucangan, Jl Blambangan Raya, Dn Blambangan, Jl Opax IX, TKIT Kendarti Mua”adzbin Jabal 5, SD N Jagamangsan2, Dn Kunden, Dn Jeragung, Dn Watuadeg dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : WATES

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Kebonharjo, Banjarsari, Purwoharjo, Sidoharjo, Gerbosari, Ngargosari, Pagerharjo dan sekitarnya