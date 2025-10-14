Cuaca Jogja Hari Ini, Selasa 14 Oktober 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa (14/10).

Hari ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca cerah dari pagi hingga siang hari.

Namun, beberapa daerah akan turun hujan ringan saat sore dan malam hari.

Bagi yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menyiapkan jas hujan atau payung.

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta

Pagi: Cerah

Siang: Cerah

Sore: Berawan

Malam: Hujan ringan

Kabupaten Sleman

Pagi: Cerah

Siang: Cerah

Sore: Berawan

Malam: Berawan

Kabupaten Bantul

Pagi: Cerah

Siang: Cerah

Sore: Hujan ringang

Malam: Cerah berawan