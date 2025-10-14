Cuaca Jogja Hari Ini, Selasa 14 Oktober 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa (14/10).
Hari ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca cerah dari pagi hingga siang hari.
Namun, beberapa daerah akan turun hujan ringan saat sore dan malam hari.
Bagi yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menyiapkan jas hujan atau payung.
Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.
Kota Yogyakarta
Pagi: Cerah
Siang: Cerah
Sore: Berawan
Malam: Hujan ringan
Kabupaten Sleman
Pagi: Cerah
Siang: Cerah
Sore: Berawan
Malam: Berawan
Kabupaten Bantul
Pagi: Cerah
Siang: Cerah
Sore: Hujan ringang
Malam: Cerah berawan
Sejumlah wilayah di Jogja akan turun hujan pada sore dan malam hari ini, Selasa 14 Oktober 2025.
