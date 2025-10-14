JPNN.com

Cuaca Jogja Hari Ini, Selasa 14 Oktober 2025

Selasa, 14 Oktober 2025 – 07:05 WIB
Cuaca Jogja Hari Ini, Selasa 14 Oktober 2025 - JPNN.com Jogja
Prakiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di wilayah Yogyakarta. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa (14/10).

Hari ini di Yogyakarta, hampir seluruh wilayah menunjukkan cuaca cerah dari pagi hingga siang hari.

Namun, beberapa daerah akan turun hujan ringan saat sore dan malam hari.

Bagi yang ingin berkeliling Yogyakarta disarankan menyiapkan jas hujan atau payung.

Simak selengkapnya prakiraan cuaca menurut BMKG untuk semua wilayah di Jogja pada hari ini.

Kota Yogyakarta
Pagi: Cerah
Siang: Cerah
Sore: Berawan
Malam: Hujan ringan

Kabupaten Sleman
Pagi: Cerah
Siang: Cerah
Sore: Berawan
Malam: Berawan

Kabupaten Bantul
Pagi: Cerah
Siang: Cerah
Sore: Hujan ringang
Malam: Cerah berawan

Sejumlah wilayah di Jogja akan turun hujan pada sore dan malam hari ini, Selasa 14 Oktober 2025.
