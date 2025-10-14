Pencinta Komik Wajib Mampir ke Yogyakarta Komik Weeks 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kabar gembira bagi para penggemar seni visual dan komik di Yogyakarta. Pameran Yogyakarta Komik Weeks (YKW) 2025 resmi digelar di Gedung Saraswati, Museum Sonobudoyo, Kota Yogyakarta, mulai 10 hingga 19 Oktober 2025.

Ajang tahunan ini tidak hanya menjadi pameran karya, tetapi juga fokus pada upaya regenerasi seniman komik di Jogja.

Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Lakshmi Pratiwi mengatakan YKW 2025 adalah bagian dari strategi jangka panjang Pemerintah DIY.

“Kami sebenarnya ingin mengembangkan tujuan akhir, yaitu punya manajemen talenta dan punya regenerasi serta mencoba menyiapkan SDM seniman komik," ujar Dian di Yogyakarta, Senin (13/10).

Mengusung Tema Efisiensi Literasi

Tahun ini, YKW mengusung tema Efisiensi Literasi, yang menyoroti kekuatan komik sebagai medium penyampaian pesan yang ringkas, efektif, dan mendalam melalui perpaduan teks dan gambar.

Kurator pameran, Terra Bajraghosa, menjelaskan bahwa efisiensi di sini bukanlah tentang penyederhanaan, melainkan ketepatan.

"Efisiensi bukan berarti menyederhanakan makna, melainkan bagaimana bisa menyampaikan pesan dengan lebih efektif," ujarnya.

Menurutnya, kombinasi teks dan visual dalam komik mampu menjembatani batas persepsi, memungkinkan pembaca memahami gagasan kompleks dengan cepat.