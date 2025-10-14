Mahasiswa UGM Ungkap Alih Fungsi Lahan Sawah, Terbesar di Sleman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Satu dekade terakhir fragmentasi lahan sawah terjadi secara masif di pinggiran Kota Yogyakarta.

Kondisi tersebut mempengaruhi kedaulatan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kondisi ini diungkap mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tergabung dalam Tim Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Riset Sosial Humaniora (RSH).

Mereka terdiri dari Muhammad Ahsan (Geografi), Dian Rahmanisa (Pertanian), Arundina Wijaya (Teknologi Pertanian), Aqeela Izza Aulia (Sosiologi), dan Aiken Gimnastiar (Politik Pemerintahan).

Mereka mengkaji fenomena alih fungsi lahan sawah dalam pola leapfrog, yaitu pembangunan kota yang tersebar tanpa memiliki pola dan tidak mengikuti tata ruang.

Fragmentasi lahan sawah ditemukan terjadi cukup masif di pinggiran kota, yaitu di Sleman dan Bantul.

“Dampak jangka panjang fragmentasi sawah akan berpengaruh pada turunnya produksi padi yang mengancam kedaulatan pangan Daerah Istimewa Yogyakarta,” kata Ahsan, Selasa (14/10).

Menurut Ahsan, fenomena leapfrog terbesar terjadi di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman.