JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Mahasiswa UGM Ungkap Alih Fungsi Lahan Sawah, Terbesar di Sleman

Mahasiswa UGM Ungkap Alih Fungsi Lahan Sawah, Terbesar di Sleman

Selasa, 14 Oktober 2025 – 13:11 WIB
Mahasiswa UGM Ungkap Alih Fungsi Lahan Sawah, Terbesar di Sleman - JPNN.com Jogja
Lahan persawahan di Kabupaten Sleman. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Satu dekade terakhir fragmentasi lahan sawah terjadi secara masif di pinggiran Kota Yogyakarta.

Kondisi tersebut mempengaruhi kedaulatan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kondisi ini diungkap mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tergabung dalam Tim Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Riset Sosial Humaniora (RSH).

Baca Juga:

Mereka terdiri dari Muhammad Ahsan (Geografi), Dian Rahmanisa (Pertanian), Arundina Wijaya (Teknologi Pertanian), Aqeela Izza Aulia (Sosiologi), dan Aiken Gimnastiar (Politik Pemerintahan).

Mereka mengkaji fenomena alih fungsi lahan sawah dalam pola leapfrog, yaitu pembangunan kota yang tersebar tanpa memiliki pola dan tidak mengikuti tata ruang.

Fragmentasi lahan sawah ditemukan terjadi cukup masif di pinggiran kota, yaitu di Sleman dan Bantul.

Baca Juga:

“Dampak jangka panjang fragmentasi sawah akan berpengaruh pada turunnya produksi padi yang mengancam kedaulatan pangan Daerah Istimewa Yogyakarta,” kata Ahsan, Selasa (14/10).

Menurut Ahsan, fenomena leapfrog terbesar terjadi di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman. 

Alih fungsi lahan sawah masif terjadi di pinggiran Kota Yogyakarta, terutama di Kecamatan Ngaglik, Sleman.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   UGM mahasiswa lahan sawah alihfungsi alih fungsi lahan alih fungsi lahan Sawah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU