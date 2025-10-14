JPNN.com

Selasa, 14 Oktober 2025 – 15:30 WIB
Buruh Jogja Desak Gubernur Naikkan Upah Sesuai KHL - JPNN.com Jogja
MPBI DIY menggelar aksi di Tugu Pal Putih kemudian dilanjutkan ke kantor gubernur DIY pada Selasa (14/10). Foto: source for JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ratusan massa yang tergabung sldalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menggelar aksi di depan Kantor Gubernur DIY pada Selasa (14/10).

Mereka menuntut kenaikan upah minimum 2026 yang harus mengacu pada Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jogja.

Koordinator MPBI DIY Irsad Ade Irawan mengatakan mereka telah melakukan survei KHL dan didapati bahwa angkanya jauh dibandingkan jumlah upah minimum di DIY.

"Upah layak itu bukan semata-mata buruh sudah bekerja kemudian dia mendapatkan haknya, tetapi upah yang layak merupakan hak asasi seluruh manusia yang lahir," katanya. 

Berdasarkan hasil survei KHL MPBI DIY, kebutuhan hidup layak di Kota Jogja mencapai Rp 4.449.570, Kabupaten Sleman sebesar Rp 4.282.812 dan Kabupaten Bantul Rp 3.880.734.

Kemudian, Kabupaten Kulon Progo Rp 3.832.015 serta Kabupaten Gunungkidul Rp 3.662.951.

Menurutnya, mengacu pada KHL seluruh wilayah di DIY memerlukan penyesuaian upah untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. 

"Kami mendesak gubernur DIY untuk menetapkan UMK sesuai KLH di masing-masing wilayah," ujarnya.

Buruh di Yogyakarta menggelar aksi di depan kantor gubernur DIY, begini tuntutan mereka.
