Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 15 Oktober 2025
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu (15/10).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Revitalisasi jaringan
Lokasi Pekerjaan : JL. CENDRAWASIH, DEMANGAN, OLIFANT School, JL. ADISUCIPTO, HOTEL SAPHIR, SD MUH. SAPEN, Hotel Grand Mercure dan sekitarnya
Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Dn. Sambeng Sambirejo & Ds. Rejosari Semin
Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan.
Listrik akan kembali normal apabila proses perbaikan telah diselesaikan oleh petugas PLN.
